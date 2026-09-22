Viedma registra la desocupación más baja del país

El Ranking de desempleo trimestral prublicado por el INDEC incluyó información sobre Viedma y la Patagonia. Foto: ilustrativa

La comarca Viedma-Carmen de Patagones registró una desocupación del 0,7% durante el segundo trimestre de 2026, según el INDEC.

Se trata de la tasa más baja entre los 31 aglomerados urbanos relevados, aunque el mismo informe incluye una aclaración sobre la precisión de la estimación.

Tasa de desocupación en la Patagonia

De acuerdo a los resultados trimestrales del censo, la desocupación a nivel nacional fue del 7,9%, mientras que en la Patagonia llegó al 6,3%, posicionandose como cuarta en el ranking de las seis regiones analizadas.

Por su parte, Viedma-Carmen de Patagones figuran con una tasa de actividad del 39,9%, ubicandose ultima en el listado de conglomerados de la Patagonia con una media del 46% y anteultimos a nivel nacional, sobre Santiago del Estero-La Banda con un 39,8%.

INDEC: «la estimación se considera no confiable»

Según los criterios del INDEC, los coeficientes de variación (CoV) superiores al 16% deben tratarse con cautela, mientras que aquellos superiores al 25% deben considerarse como estimaciones no confiables.

En el caso de Viedma-Patagones, el CoV sobre la tasa de desocupación analizada fue del 57,8%, duplicando la tasa de datos considerados poco certeros por el mismo organismo censal.