Del hormigón a la tecnología: cómo avanza la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico en Neuquén

El Distrito 2 de la Meseta comienza a visibilizar un nuevo salto en su infraestructura estratégica. La municipalidad de Neuquén dio un paso decisivo en la consolidación del Polo Científico Tecnológico al iniciar los trabajos pesados de cimentación y fundaciones del tercer edificio del complejo.

Las cuadrillas municipales comenzaron con el vertido de más de 70 metros cúbicos de hormigón para consolidar la estructura principal, un edificio que contará con 1.700 metros cuadrados cubiertos distribuidos en cuatro plantas.

Inversión con superávit y plazos en marcha: cómo avanza el Polo Tecnológico

El desarrollo de toda la obra civil demanda una inversión municipal superior a los 7.000 millones de pesos, fondeada de manera íntegra con el superávit del presupuesto local y bajo un esquema de cuentas ordenadas.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, destacó la capacidad operativa de los equipos técnicos para encauzar el proyecto: «Pudimos realmente encauzar la obra a pesar de que arrancamos justo el mes con un poco más de mal clima, pero rápidamente pudimos comenzar a ordenarla».

El plan de trabajo oficial cuenta con las siguientes características técnicas:

Plazo de ejecución: está fijado en un año continuo, aunque desde el área técnica prevén intentar acortar los tiempos para disponer del espacio lo antes posible.

está fijado en un año continuo, aunque desde el área técnica prevén intentar acortar los tiempos para disponer del espacio lo antes posible. Estructura: edificación principal de hormigón armado, complementada con carpintería metálica de aluminio y las instalaciones específicas que requiere el módulo.

edificación principal de hormigón armado, complementada con carpintería metálica de aluminio y las instalaciones específicas que requiere el módulo. Conectividad y entorno: el diseño contempla la articulación con los inmuebles ya existentes mediante la pasarela que une los módulos 1 y 2, además de la ejecución simultánea de 4.500 metros cuadrados de estacionamiento.

Investigación médica y la alianza con la Universidad Nacional del Comahue

A diferencia de otras naves del predio, este tercer módulo estará orientado específicamente a la investigación médica, la biomedicina y el desarrollo tecnológico aplicado a la salud.

Para potenciar este perfil, el espacio integrará laboratorios científicos y áreas específicas destinadas a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) a partir de convenios institucionales. Con esta edificación se completa el conjunto de tres naves públicas planificadas por el municipio en el sector, mientras que las parcelas linderas quedarán reservadas para futuras inversiones del sector privado que potencien la economía del conocimiento de escala metropolitana.