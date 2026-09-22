Llevaban más 200 kilos de carne de caballo en la camioneta y fueron multados en Neuquén: investigan presunto abigeato

Tres hombres oriundos de Plaza Huincul fueron multados durante un procedimiento sobre la Ruta Nacional 40 luego de que efectivos policiales descubrieran que transportaban más de 200 kilos de carne de manera ilegal en una camioneta. La Policía además secuestró un rifle y varios cuchillos. Ahora, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación por presunto abigeato e infracción a la Ley de Armas. También se labraron actuaciones por otras infracciones.

Según informó la Policía, el procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del domingo sobre la Ruta 40 a la altura de Lonquimay. Entonces, efectivos de la Comisaría 31 de Las Coloradas pidieron intervención al personal de la División Operativo del Comando Radioeléctrico de Zapala después de constatar que una camioneta transportaba cientos de kilos de carne equina de manera clandestina.

Contrabando en la Ruta 40: secuestraron además varios cuchillos y un rifle

La fuerza indicó que la camioneta Toyota Hilux circulaba con un carretón y a bordo viajaban «tres hombres mayores de edad», oriundos de la comarca petrolera. Durante la inspección, la Policía constató que se transporaban «más de 200 kilos de carne, aparentemente equina». También comprobaron que un caballo era trasladado en el carretón «sin la documentación y las guías correspondientes».

Además se comunicó que los efectivos secuestraron «un rifle y varios cuchillos» que se encontraban en el interior del vehículo. Una vez constatado esto, las diligencias continuaron en la Comisaría 22 de Zapala, donde se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Las autoridades comunicaron que como resultado del procedimiento se inició una investigación por presunto abigeato e infracción a la Ley de Armas y también se labararon actuaciones por otras infracciones detectadas.