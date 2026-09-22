«El viento y la tristeza»: el relato de una escuela de Río Negro que llegó a un concurso nacional

Una historia escrita desde una escuela de Río Negro logró hacerse un lugar entre las producciones seleccionadas de «Alumnitos: Argentina, te escuchamos», el concurso nacional de escritura que este año recibió miles de relatos provenientes de Argentina y otros países.

Se trata de los estudiantes de la Escuela Primaria N.º 256 El Divino Infante, de Río Colorado, cuyo trabajo «El viento y la tristeza» fue elegido entre las producciones que avanzaron en esta edición.

Ahora los chicos tienen por delante una instancia clave. El 28 de septiembre se realizará la votación que definirá el orden de mérito y de ese resultado dependerá la posición que ocupará cada una de las escuelas seleccionadas.

Según informaron desde la organización, quienes quieran acompañar a los chicos podrán ingresar a la página oficial del concurso, donde encontrarán los escritos participantes y, el mismo 28 de septiembre, los datos y el enlace necesarios para conectarse a la votación.

Miles de historias y una escuela de Río Negro entre las seleccionadas

La sexta edición de Alumnitos convocó a niños y niñas de entre 10 y 15 años y recibió miles de escritos, superando la participación de la edición anterior. Los relatos seleccionados fueron publicados en la web del concurso.

La propuesta busca que la escritura sea también una experiencia de intercambio. Desde la organización destacan que el proceso comienza en las aulas y se extiende hacia las familias y la comunidad, incorporando distintas miradas y generaciones en la construcción de cada relato.

En esta edición, el jurado está integrado por Osvaldo Boscacci, Pablo Bernasconi, Muni Seligmann y Maitena Burundarena, quienes participan de la selección de las historias.

Para la comunidad educativa de la Escuela Primaria N.º 256 El Divino Infante, la presencia entre las escuelas ganadoras representa una oportunidad para que «El viento y la tristeza» trascienda las paredes del aula y llegue a nuevos lectores.

El sueño de viajar a Buenos Aires

La posibilidad de viajar a Buenos Aires es uno de los grandes atractivos de la propuesta. A lo largo de las distintas ediciones, chicos, docentes y abuelos que resultaron reconocidos viajaron a la ciudad para participar de las actividades de premiación y recorrer lugares emblemáticos.

El concurso, además, tiene antecedentes que muestran hasta dónde pueden llegar las historias escritas por los estudiantes. Los relatos ganadores de la primera edición, realizada en 2021, fueron transformados en cortometrajes animados que luego fueron emitidos por televisión y plataformas. En 2024, Alumnitos recibió el Premio Martín Fierro de APTRA en la categoría Mejor Programa Juvenil.