Libreta AUH de Anses: el paso a paso para hacer la presentación en septiembre 2025

La Anses, organismo que pertenece al Ministerio de Capital Humano, recordó que la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 puede realizarse en Mi Anses a través de la web del organismo o la app. Los detalles y el paso a paso para cumplir con el trámite, en esta nota.

Libreta AUH de Anses: la importancia de cumplir con la presentación

Con la presentación de la Libreta AUH de Anses, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes y acceden al 20 por ciento que corresponde al complemento acumulado de 2024”, explicó el organismo.

Es importante aclarar que el formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite en forma digital y que, una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias, debe cargarse en Mi Anses mediante un celular o computadora. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025.

Libreta AUH de Anses: el paso a paso para presentarla en septiembre 2025

La Anses difundió el paso a paso para cumplir con la presentación de la Libreta AUH en septiembre 2025:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a Mi Anses, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

En el caso de que no poder presentarla en forma digital, se puede acercar a una oficina sin turno o a un operativo de atención de Anses, recordó la administración.