Bono de Anses: quiénes cobrarán el extra y cómo se pagará en septiembre 2025

La Anses confirmó que tres grupos recibirán un bono de hasta 70 mil pesos en septiembre 2025. Además, habrá un aumento para las prestaciones sociales que paga el organismo previsional. Acá te dejamos los detalles del extra confirmado por el Gobierno Nacional.

Anses: quiénes cobrarán el bono de 70 mil pesos en septiembre 2025

Por la fórmula de movilidad vigente, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En paralelo, el Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de hasta 70 mil pesos. El extra alcanzará a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

para el Adulto Mayor (PUAM) Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Bono de Anses en septiembre 2025: cuándo se pagará

Como ocurre habitualmente, el bono de hasta 70 mil pesos a jubilados y pensionados de Anses se depositará junto a los haberes del mes, respetando la terminación de DNI de los beneficiarios. El cronograma para septiembre 2025 es el siguiente:

Pensiones No Contributivas

8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de septiembre: DNI terminados en 0.

9 de septiembre: DNI terminados en 1.

10 de septiembre: DNI terminados en 2.

11 de septiembre: DNI terminados en 3.

12 de septiembre: DNI terminados en 4.

15 de septiembre: DNI terminados en 5.

16 de septiembre: DNI terminados en 6.

17 de septiembre: DNI terminados en 7.

18 de septiembre: DNI terminados en 8.

19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.