¿Cobrás Pensión No Contributiva? ANSES emite una advertencia importante

ANSES lanzó un alerta para quienes cobran las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, o de discapacidad, en septiembre 2025. Las autoridades están realizando auditorías para revisar el estado de estos beneficios y le piden a los titulares estar atentos a los próximos pasos.

Te contamos de qué se trata esta advertencia de ANSES y qué deben hacer los beneficiarios para no perder su prestación en septiembre 2025.

A través de redes sociales, ANSES advirtió a los beneficiarios que cobran una Pensión No Contributiva por invalidez laboral, o de discapacidad, que el organismo dependiente del ministerio de Capital Humano solo tiene el exclusivo rol de recepcionar la documentación médica de los solicitantes.

Por este motivo, autoridades de ANSES aclararon que no son responsables de las bajas de las Pensiones No Contributivas ni de las citaciones médicas de ANDIS, organismo que lleva adelante las auditorías sobre estas prestaciones mensuales.

ANSES emite un aviso clave para quienes cobran Pensión No Contributiva por invalidez en septiembre 2025: qué hacer

Para saldar dudas y consultas al respecto, autoridades de ANSES recomendaron comunicarse directamente con personal de ANDIS, a través de estos canales de contacto: