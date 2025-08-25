Calendario Anses: las prestaciones que cobran esta última semana de agosto 2025

La Anses finalizará esta semana con el calendario de pagos correspondiente a agosto 2025. En concreto, el organismo previsional detalló qué prestaciones cobrarán entre el lunes 25 y el viernes 29. Como ocurre mes a mes, el cronograma continúa respetando la terminación de DNI de los beneficiarios.

Este mes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,62 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación publicada por el Indec. En paralelo, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran un bono de hasta 70 mil pesos.

El calendario Anses para la última semana de agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 9: 25 de agosto

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Cómo saber si se cobra una prestación de Anses en agosto 2025

En simples pasos se puede verificar si se es beneficiario de una prestación de Anses en agosto 2025. Para ello se debe: