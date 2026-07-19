Congreso: los detalles del nuevo incremento retroactivo que llevará el sueldo de los senadores a casi $12 millones en bruto

A partir de agosto, las dietas de los integrantes de la Cámara Alta experimentarán un salto significativo que llevará sus haberes brutos a casi $12 millones mensuales, consolidando un beneficio que choca de frente con la realidad de un mercado laboral que exhibe una desocupación clavada en el 8%.

El ajuste en los bolsillos de los legisladores es el resultado directo de la paritaria acordada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, con los gremios del sector. Al mantenerse vigente el mecanismo de «enganche» que los propios senadores votaron a mano alzada, cada mejora obtenida por los empleados del Congreso impacta de forma automática y multiplicada en sus cuentas bancarias.

Según detalló Clarín, el esquema de actualización contempla tres tandas retroactivas que totalizan un 16,8% de aumento acumulado en el primer semestre, logrando así ganarle a la inflación general. De esta manera, el grupo parlamentario se suma al pelotón de los únicos ocho gremios del país, entre ellos camioneros, bancarios y encargados de edificio, que consiguieron mantener su poder adquisitivo en términos reales.

La letra chica: los adicionales que inflan la boleta

El cálculo del sueldo de los senadores responde a una ingeniería financiera basada en los denominados «módulos» legislativos. A partir de la última resolución firmada por las secretarías administrativas de ambas cámaras, la estructura de cobro quedó compuesta de la siguiente manera:

Sueldo básico: equivalente a 2.500 módulos .

equivalente a . Gastos de representación: un extra de 1.000 módulos .

un extra de . Adicional por desarraigo: una compensación fija de 500 módulos que impacta de lleno en los representantes del interior del país.

una compensación fija de que impacta de lleno en los representantes del interior del país. Monto total: con el nuevo valor de la unidad de medida, el haber bruto alcanzará los $11.877.000 (sin contabilizar los descuentos por obra social, jubilación e Impuesto a las Ganancias).

Grieta interna en el Congreso: senadores duplican a diputados

La aceleración de las dietas del Senado reavivó un fuerte frente de conflicto y recelos en los pasillos del Palacio Legislativo. En la Cámara de Diputados no rige el sistema de enganche paritario automático, lo que generó una asimetría salarial interna sin precedentes.

Mientras un senador roza los doce millones, un diputado nacional percibe $6.072.000 brutos (unos $4.322.307 netos en mano); es decir, prácticamente la mitad. Esta situación alimenta un clima de hondo malestar contra la gestión de Martín Menem, cuya postura de congelar los haberes de la Cámara Baja y sortear públicamente su propio sueldo en redes sociales profundiza el descontento de sus pares de bancada.

Presión gremial y la polémica por los «pluses» por izquierda

El acta paritaria que destrabó los incrementos llevó la firma de los secretarios parlamentarios junto a los jefes sindicales Norberto Di Próspero (APL), Claudio Britos (ATE) y Martín Roig (UPCN). Sin embargo, la firma no estuvo exenta de tensiones cruzadas por el manejo de las categorías más bajas de la planta permanente, donde un sueldo promedio de categoría 6 llegará apenas a $1.193.538 en agosto.

Durante la firma del acuerdo, la Asociación de Empleados Legislativos (APL) plantó bandera y exigió la creación inmediata de una comisión reguladora. El gremio busca neutralizar una maniobra de Martín Menem, quien otorgó de forma unilateral un «plus» económico a ciertos sectores de trabajadores por fuera de la mesa paritaria oficial, una decisión que para los sindicatos carece de actas formales y vulnera la equidad de las escalas salariales del Congreso.