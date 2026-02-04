Los beneficios del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para viajar, consumir y ahorrar en febrero 2026

En plena temporada turística, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) redobló su apuesta y presentó un amplio conjunto de beneficios, reintegros y líneas de crédito orientadas tanto a los consumidores locales como a quienes visitan la provincia por turismo o eventos culturales.

El BPN lanzó un paquete de beneficios en Neuquén

Con una estrategia fuertemente vinculada a la identidad neuquina y al fortalecimiento de los comercios locales, el BPN consolida su rol como actor clave del desarrollo económico y social de la provincia, ofreciendo alivio al bolsillo en un contexto de alta movilidad turística.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el acompañamiento al programa Viajá Neuquén 2026, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Turismo. A través de esta iniciativa, los residentes de la provincia pueden acceder a hasta un 50% de reintegro en gastos turísticos, con un tope de 500.000 pesos por persona.

El beneficio alcanza a una amplia variedad de rubros, entre ellos alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas, transporte, alquiler de autos y prestaciones en el Complejo Termal Copahue. Para acceder, se requiere un gasto mínimo de 100.000 pesos y la carga digital de la factura en el sitio oficial del programa. El reintegro se acredita directamente en una cuenta BPN activa antes del inicio del viaje.

A su vez, el banco impulsa la línea de préstamos personales “Disfrutá Neuquén”, diseñada específicamente para fomentar el turismo provincial. El financiamiento permite acceder a hasta cinco millones de pesos para la compra de servicios y productos turísticos dentro de la provincia, con el objetivo de dinamizar la actividad económica, especialmente en las localidades del interior.

Durante 2026, el Club de Beneficios BPN mantiene su esquema de promociones diarias, con descuentos y planes de financiación de hasta seis cuotas sin interés, según rubro y tipo de tarjeta. La grilla semanal incluye:

Lunes: Salud y belleza

Salud y belleza Martes: Electrónica, computación y otros rubros

Electrónica, computación y otros rubros Miércoles: Indumentaria, bicicletas, motos y automóviles

Indumentaria, bicicletas, motos y automóviles Jueves: Construcción y hogar

Construcción y hogar Viernes: Gastronomía, vinotecas y peluquerías

Todas las promociones pueden consultarse y filtrarse por rubro, localidad, tarjeta o campaña en la plataforma oficial del banco, disponible en www.bpn.com.ar.

Los clientes que cuentan con tarjetas Visa o Mastercard Gold, Platinum, Signature o Black acceden además a un programa semanal de reintegros exclusivos. Los martes, las compras de combustible en estaciones de servicio de todo el país ofrecen hasta un 25% de reintegro. Los miércoles, el mismo porcentaje aplica a consumos en restaurantes; los jueves, al rubro espectáculos; y los viernes, a servicios de peluquería, siempre según la categoría de la tarjeta.

En línea con el acompañamiento a familias y emprendedores, el BPN mantiene los Súper Días Construcción, vigentes todos los martes en comercios adheridos del rubro. La promoción permite comprar con hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el banco.

Además, quienes abonen con Confiable o Mastercard BPN acceden a un reintegro del 15% sin tope, una herramienta clave para proyectos de construcción, refacción o equipamiento del hogar.