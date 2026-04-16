Los estatales de Neuquén cobrarán este viernes 17 la asignación por ropa de trabajo: de cuánto será el depósito

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó el viernes 17 de abril, se les depositará a todos los trabajadores estatales la asignación por ropa de trabajo. Se trata de la cuota correspondiente al primer semestre del año.

Asignación por ropa de trabajo: cuánto cobrarán los estatales

En el comunicado oficial se detalló que el beneficio lo recibirán todos los empleados encuadrados en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549 y la Policía provincial.

A su vez resaltó que quedarán excluidos de la compensación los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS. Explicaron que en el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de Temporada, «percibirán este concepto quienes se encontraban activos a la firma del acuerdo de incremento salarial».

Con esto aclarado se informó que el monto a abonar será de $278.576 que «equivale al importe abonado por este concepto en septiembre de 2025 actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado desde ese mes hasta marzo de 2026 inclusive».

El beneficio será depositado en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).