Cómo calcular el aumento salarial que recibirán los estatales de Río Negro

El Gobierno de Río Negro confirmó que los trabajadores estatales recibirán un aumento salarial en los haberes correspondientes al mes de abril 2026. El nuevo esquema se abonará en los primeros días de mayo.

Cómo se calcula el aumento

La Provincia remarcó que aumento se calculó a partir de promediar el IPC a nivel nacional y de Viedma de los últimos dos meses.

En este sentido se detalló que se tomó la cifra del mes de febrero que se ubicó en 2,90% a nivel nacional y 2,97% en Viedma, más el mes de marzo que marcó el 3,4% a nivel nacional y el 1,88% en Viedma.

Explicaron que, al igual que en los tramos anteriores, ambos promedios mensuales se acumularon entre si garantizando que la suba cubra la inflación real del bimestre y «proteja el poder adquisitivo de los trabajadores».

De acuerdo a este cálculo, los estatales recibirán en su próximo depósito un incremento del 5,65% sobre sus haberes.