«Es importante que los vecinos confíen en el lugar donde se van a atender», señaló José Ali-Brouchoud, médico generalista del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San Francisco, al este de Bariloche.

Este miércoles, los 14 centros de salud de la ciudad, junto al servicio de odontología del Hospital Zonal Ramón Carrillo, hicieron un paro de 24 horas y se manifestaron frente a la puerta del establecimiento, en reclamo por el incidente ocurrido la semana pasada, donde una trabajadora resultó herida. «Queremos saber qué pasó», agregó Ali-Brouchoud.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, afirmó que se está llevando a cabo un informe técnico en los equipos de odontología de todos los CAPS, por parte de la empresa fabricante de los sillones, y que hay un plan de mejoras para los centros de salud que incluye infraestructura y equipamiento.

«Estamos a una semana de la explosión que hirió a una compañera de trabajo, situación que fue calificada como un desperfecto técnico», describió el médico del San Francisco, y remaró «la potencialidad de gravedad que tuvo esta explosión» que estuvo «a minutos de que pudiera involucrar a una persona del barrio».

Los trabajadores se manifestaron este miércoles en las escalinatas de la antigüa entrada al Hospital, sobre la calle Moreno, y reclamaron por las condiciones de trabajo en los centros de salud. «Van a ver los cables pelados, sentir el olor a gas, un montón de situaciones que dan cuenta del estado de los centros de salud», señaló Ali-Brouchoud y contó que la odontóloga lesionada se encuentra «en proceso de tratamiento y estudio».

Trabajadores de los centros de salud se manifestaron frente al Hospital en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez.

Desde el ministerio de Salud informaron que se está abordando la situación, ya que cada equipo y sillón odontológico tiene distintas características y antigüedad. El equipo del CAPS del San Francisco, por ejemplo, tenía 20 años. Mientras tanto, el servicio de odontología se encuentra suspendido en todos los establecimientos barriales.

Con cortes de calle intermitentes, las banderas de los trabajadores ocuparon por momentos la calle Moreno, una de las avenidas principales del centro de Bariloche, donde unos 50 trabajadores dieron a conocer la problemática que atraviesan.

Sobre el episodio de la semana pasada, aclararon que personal de mantenimiento del Hospital y del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA) se acercaron al centro de salud tras lo ocurrido, pero que hace falta un seguimiento para que «no se repita nunca más».

«Lo venimos reclamando desde hace muchos años, y hoy sufre las consecuencias una trabajadora», agregó Edgar Actis, referente de ATE Bariloche, y exigió «respuestas y la presencia del Ministerio de Salud» ante la situación.

Según precisaron sus compañeros de trabajo, la profesional involucrada, que forma parte del servicio de odontología, presenta una lesión en el oído y se encuentra en recuperación.