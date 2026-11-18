Horacio Marín detalló el alcance de la herramienta financiera destinada a sostener el crecimiento operativo de las pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor. Foto gentileza.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, dio a conocer un nuevo proyecto en el que la empresa está trabajando, en un momento en el que la petrolera lleva adelante desarrollos energéticos de gran escala en el país. Recientemente, en una entrevista en el canal Neura, Marín anunció que la compañía implementará un esquema de financiamiento destinado a sus pymes proveedoras.

El objetivo de la iniciativa es evitar que las pequeñas y medianas empresas enfrenten problemas financieros al intentar responder a un aumento repentino de la demanda operativa. Según explicó, cuando a un proveedor se le triplica el volumen de trabajo y debe esperar entre 30 y 60 días para cobrar los certificados, necesita capital de trabajo inmediato para incorporar personal o maquinaria sin recurrir a créditos bancarios con tasas elevadas.

Para resolver esta situación sin recurrir a subsidios, YPF alcanzó un acuerdo con la firma Finova, que articulará la operatoria con distintas entidades financieras, entre las que se encuentran los bancos Macro, Galicia y Banco Provincia del Neuquén (BPN), entre otros. La herramienta comenzará a aplicarse el próximo 1° de diciembre mediante una prueba piloto y luego se extenderá al resto de la cadena de valor.

El funcionamiento del sistema se basa en el respaldo directo de la petrolera: al recibir una orden de compra vinculante de YPF, la pyme podrá presentarse ante estas entidades para acceder a financiamiento utilizando el contrato como garantía.

Al contar con la certeza de pago de la compañía, el riesgo crediticio disminuye y se habilitan tasas de interés que se ubican entre 12 y 15 puntos por debajo del mercado —en torno al 32%, frente al 45% o 50% habitual—, con operatorias disponibles tanto en pesos como vinculadas a contratos en dólares.

En términos operativos, el esquema permite financiar la totalidad del contrato en dos etapas opcionales. Con la sola presentación de la orden de compra, el proveedor puede solicitar un adelanto de hasta el 50% del monto total para afrontar los costos iniciales de producción. Posteriormente, una vez realizado el trabajo y emitida la certificación correspondiente, la empresa tiene la posibilidad de gestionar el 50% restante bajo las mismas condiciones, evitando así la espera habitual de hasta 60 días para la liquidación.

Desde la conducción de YPF remarcaron que la adhesión al mecanismo será completamente voluntaria y quedará a criterio exclusivo de cada proveedor según sus necesidades de liquidez y crecimiento. De esta manera, la petrolera busca aportar previsibilidad financiera para acompañar la expansión de actividad en los distintos proyectos que tiene en marcha.