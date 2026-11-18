El presidente Javier Milei y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, enfrentados por el cepo, el dólar y la historia de la convertibilidad.

El presidente Javier Milei cargó contra Domingo Cavallo y lo acusó de haber resuelto las crisis de sus gestiones con expropiaciones, desde el corralito hasta el Plan Bonex. La réplica llegó en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, en un momento en que el ex ministro de Economía endurece sus críticas al plan oficial.

Para Milei, esa historia explica buena parte de la desconfianza que todavía pesa sobre la Argentina. “Después dicen: ‘No baja el riesgo país’. Miren lo que está del otro lado”, lanzó ante un auditorio de banqueros y economistas.

Por qué Javier Milei vincula el riesgo país con el corralito y el default de 2001

El Presidente repasó la salida de la convertibilidad: el corralito que “se convirtió en un corralón”, la pesificación asimétrica y la cesación de pagos. También recordó el aplauso en el Congreso cuando Adolfo Rodríguez Saá anunció el default, una imagen que calificó de “patética”.

“Con esa historia es la que tenemos que cargar”, resumió. Desde su mirada, quienes reclaman una baja más rápida del riesgo país “hacen economía en el vacío” porque no toman en cuenta ese pasado.

Las acusaciones de Milei a Cavallo: convertibilidad, Bonex y deuda de 1982

Milei calculó que la convertibilidad “implicó una expropiación entre el 75% y el 90%” y sostuvo que, con los pasivos licuados, “los problemas desaparecen”. Además, le reprochó a Cavallo haber estatizado en 1982, cuando presidía el Banco Central, la deuda de “los que habían timbeado con la tablita”.

El mandatario también contó una versión que, según dijo, le transmitió un ex integrante de aquel gobierno: Cavallo habría pedido el Bonex y la dolarización de las tarifas como condición para asumir. Lo comparó con un Roberto Lavagna que le hubiera exigido a Eduardo Duhalde que Jorge Remes Lenicov “hiciera todo el trabajo sucio por él”.

El Plan Bonex, que cambió de manera compulsiva los plazos fijos por bonos en dólares a diez años, se lanzó entre fines de 1989 y comienzos de 1990, con Antonio Erman González al frente de Economía. Cavallo era entonces canciller y llegó al ministerio en 1991, dos meses antes de poner en marcha la convertibilidad.

El plan económico que Milei dice haber rechazado al asumir

El Presidente aseguró que, al llegar a la Casa Rosada, recibió propuestas de “economistas supuestamente liberales” para dejar estallar la hiperinflación, cortar los pases a un día de los bancos y entrar en default con la deuda del Tesoro. Según su análisis, eso habría disparado las tasas y el riesgo país y habría hecho “absolutamente inviable cualquier recuperación”.

Pero su objeción principal fue moral. “Hubiéramos arrancado robándole a la gente y eso es inadmisible”, afirmó.

Qué propone Cavallo: fin del cepo, compra de reservas y emisión

Del otro lado, Cavallo expuso en el seminario “La Convertibilidad y los planes de estabilización”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí avisó que, sin cambios en el frente monetario, cambiario y financiero, el Gobierno corre el riesgo de que “se les destartale todo” antes de las elecciones de 2027.

Su receta central es levantar por completo el cepo cambiario en lugar de discutir una devaluación, porque considera que el dólar actual no es de equilibrio. También pidió que el Banco Central compre reservas en volumen y sin temor a emitir: con confianza, sostiene, esos pesos darían liquidez al crédito y ayudarían a remonetizar la economía.

El ex ministro relacionó el problema cambiario con la situación de la industria y el cierre de empresas. A su juicio, muchas firmas no caen por competir con el exterior sino por los costos y las trabas internas, y “hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios”.

Javier Milei, Luis Caputo y Domingo Cavallo: un cruce que lleva meses

Cavallo recordó que desde 2024 advierte sobre el riesgo de combinar cepo con atraso cambiario, y admitió que esa postura lo alejó de Milei. En mayo, el Presidente y el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, ya le habían respondido en X que su modelo tenía “expropiaciones masivas”.

A fines de octubre, el ex ministro subió el tono: dijo que “el ministro de Economía es Javier Milei directamente” y comparó el manejo del dólar con los controles de precios de Guillermo Moreno. La réplica en el Banco Central suma un nuevo capítulo a una disputa que ya involucra a las dos figuras centrales del equipo económico.