Máximas de 25°C y fuertes vientos en Neuquén y Río Negro: qué dice el SMN para este miércoles 28 de octubre

El termómetro da un paso al frente y se alinea con la estación primaveral que estamos atravesando. Para este miércoles 28 de octubre, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma la llegada de las tarde con cálidas de sol y las temperaturas que se elevan por encima de 25°C.

Tras el paso de los frentes húmedos, las nubes se repliegan y dejan el terreno despejado para disfrutar de un día apacible, aunque con la presencia habitual de viento en algunos sectores de la meseta y la costa.

Tarde a pleno sol y hasta 25°C de máxima en el Alto Valle: qué dice el pronóstico del tiempo

En Neuquén capital y General Roca, las condiciones meteorológicas invitan a planificar actividades al aire libre con total tranquilidad.

Temperaturas: la mínima se ubicará en los 9°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 25°C en horas de la tarde.

la mínima se ubicará en los durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los en horas de la tarde. Viento y cielo: el cielo se mantendrá mayormente despejado y las probabilidades de precipitaciones son nulas. El viento soplará de forma leve, con algunas ráfagas aisladas que podrían tocar los 50 km/h en la franja matutina.

Mañanas frescas y tardes muy agradables en la cordillera de Neuquén y Río Negro

La franja cordillerana transita una mitad de semana impecable, con buena presencia de sol y registros térmicos ideales para la circulación turística.

Bariloche: registrará una mínima de 4°C y una máxima que trepará hasta los 20°C , con cielo despejado y vientos calmos.



registrará una mínima de y una máxima que trepará hasta los , con cielo despejado y vientos calmos. San Martín de los Andes y Villa La Angostura: presentarán marcas matinales de entre 6°C y una tarde templada con máximas de 22°C, sin ráfagas significativas.

Qué pasa en el resto del norte de la Patagonia

El panorama se completa con excelentes condiciones en el interior neuquino y algunas marcas de viento más intensas hacia el atlántico.