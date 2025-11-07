Mercado Libre extendió el CyberMonday 2025: qué eligen y cómo compran los argentinos
Mercado Libre informó que se extendió el CyberMonday en la plataforma y detalló cómo eligen comprar los argentinos.
El CyberMonday se extiende en Mercado Libre hasta el martes 11 de noviembre 2025, cuando finalizará con una nueva edición de Fechas Dobles, el evento con descuentos y beneficios especiales por tiempo limitado. Durante toda la semana, los usuarios podrán seguir aprovechando las cuotas sin interés, precios promocionales y envíos rápidos.
En lo que va del evento, ya se vendieron más de 6 millones de productos, un resultado que refleja el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Argentina y la confianza de los usuarios en las compras digitales.
Mercado Libre extendió el CyberMonday 2025: qué eligen los argentinos
Mercado Libre detalló que, entre los productos más vendidos (en cantidad de unidades) en lo que va del Cyber Monday 2025, se destacan:
- Zapatillas
- Suplementos
- Perfumes
- Productos de skin care
- Protectores solares
En tanto, entre los productos más vendidos (por facturación) se encuentran:
- Celulares
- Aires acondicionados
- Zapatillas
- Televisores
- Notebooks
Mercado Libre extendió el CyberMonday 2025: cómo compran los argentinos
Paralelamente, las categorías vinculadas a belleza y cuidado personal concentran buena parte del crecimiento en unidades vendidas, anticipando el consumo de temporada de verano. A su vez, según relevamientos de Mercado Libre, más del 60% de las compras fueron realizadas con financiación en cuotas y la mitad de los productos entregados en lo que va de esta semana llegaron al mismo día o al día siguiente.
Mercado Libre ofrece descuentos de hasta 45%, 18 cuotas sin interés y envíos rápidos a todo el país. A su vez, el ecosistema suma el beneficio de envíos gratis para usuarios suscritos al programa MELI+, al igual que descuentos y cuotas adicionales para quienes tengan la tarjeta de crédito de Mercado Pago, lanzada en agosto de este año. En esta edición participan más de 20.000 Pymes en la plataforma.
