Mundial 2026: la ANMAT rechazó un producto Poett “anti-mufa” y Sturzenegger explotó en redes

La polémica estalló en redes sociales luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, revelara que la ANMAT rechazó la autorización de un producto de limpieza “anti-mufa” pensado para el Mundial de Fútbol 2026. Se trata de un aerosol de ambientes de la marca Poett que prometía “espantar la mala suerte”, pero que, según el organismo, no contaba con evidencia que respaldara esa supuesta propiedad.



El episodio fue dado a conocer por el funcionario a través de su cuenta de X y rápidamente se volvió viral, abriendo un fuerte debate sobre los límites de los controles regulatorios en Argentina y hasta dónde deben llegar los organismos del Estado.



Según explicó Sturzenegger, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) elevó un informe al titular del organismo, Luis Fontana, para no autorizar la comercialización del producto llamado “Poett Anti-Mufa”, que la empresa buscaba lanzar en el contexto del Mundial 2026.

Por qué la ANMAT rechazó el producto “anti-mufa”

El motivo del rechazo fue que la firma no pudo demostrar científicamente que el aerosol tuviera capacidades reales para “eliminar la mufa” o la mala suerte.



“EL ESTADO ES EL MAL EN ESTADO PURO II”, escribió Sturzenegger al compartir el caso, en un mensaje cargado de ironía y acompañado por la sigla libertaria “VLLC” (“Viva la Libertad, Carajo”).

Desde el entorno del ministro señalaron que la intención del posteo fue exponer lo que consideran “un exceso burocrático” por parte del organismo sanitario.



“Es ridículo que alguien de la ANMAT haya destinado tiempo a elaborar un informe prohibiendo un Poett anti-mufa porque no estaba demostrada su capacidad anti-mufa”, explicaron cerca del funcionario.



La ANMAT, otra vez bajo la lupa del Gobierno



El caso volvió a poner a la ANMAT en el centro de la discusión pública. En los últimos meses, el Gobierno nacional impulsó una fuerte política de desregulación y simplificación administrativa dentro del organismo.



En junio de 2025, Sturzenegger había celebrado la eliminación de 60 trámites administrativos de la ANMAT y cuestionó algunas exigencias que calificó de “insólitas”, entre ellas la verificación presencial de reformas edilicias en plantas extranjeras.



“Para tener mejor salud necesitamos reducir los costos burocráticos del sistema”, había afirmado en aquel momento.



Actualmente, la ANMAT es conducida por Luis Fontana, médico cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires, quien asumió el cargo en enero de 2026 tras la salida de Agustina Bisio. Su designación fue oficializada mediante el Decreto 3/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.



Qué es Poett y quién fabrica el aerosol “anti-mufa”

Poett es una reconocida marca de limpieza para el hogar que actualmente pertenece al Grupo Ayudín. La compañía adquirió en 2024 las operaciones de The Clorox Company en Argentina, Uruguay y Paraguay.



Los aerosoles de la marca se producen en una planta ubicada en Chimbas, San Juan, desde donde abastecen tanto al mercado argentino como a distintos países de América Latina y Asia-Pacífico.



El producto “Poett Anti-Mufa” había sido pensado especialmente para aprovechar el clima futbolero previo al Mundial 2026, aunque finalmente quedó frenado por la decisión del organismo regulador.

La estrategia de desregulación que impulsa Sturzenegger

El posteo se suma a una larga serie de publicaciones en las que Sturzenegger expone situaciones que considera ejemplos de “sobrerregulación estatal”.



Desde que asumió el Ministerio de Desregulación, el funcionario asegura haber impulsado más de 540 medidas de desregulación y la eliminación o modificación de más de 2.500 normativas, según cifras oficiales difundidas por la cartera hasta marzo de 2026.





