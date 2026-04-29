Anmat prohibió la venta de un medicamento para adelgazar y un producto de bótox: los motivos

Anmat prohibió la venta de una marca de bótox y medicamento para adelgazar (Foto: archivo)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una serie de productos de estética y elementos de implante vía bótox. La Resolución fue establecida en el Boletín oficial del Gobierno.

La decisión fue respaldada por la Ley 16.463, la cual declara que las empresas que infringen sus disposiciones pueden enfrentar sanciones administrativas, incluyendo multas, cierres de establecimientos, decomiso de productos y suspensión de actividades.

A su vez, el Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM) informó que si bien las empresas titulares de registros pueden contar con servicios técnicos propios o tercerizados, son responsables del control de esos servicios y de prevenir cualquier elemento o sustancia perjudicial para la salud.

Anmat actuó ante la sospecha de que estos productos pueden representar un peligro para los usuarios, ya sea por su origen, por no haber sido evaluados debidamente o por no cumplir con los requisitos exigidos por la legislación nacional.

La resolución declaró la prohibición de “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos descriptos”.

Anmat prohibió la venta de un medicamento para adelgazar: los motivos

La entidad declaró la restricción del mercado para el “Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml”, un producto destinado para combatir la obesidad, sobrepeso y diabetes tipo 2. A su vez se prohibió la licencia comercial a los equipos médicos de las líneas Start Profile Prime, Start Profile pHOx Ultra y Start Profile pHOx.

Esta decisión se aplicó tras detectarse ventas no autorizadas a través de la plataforma digital de compraventa y la ausencia de registro sanitario.

Anmat declaró el retiro inmediato del mercado y la apertura de sumarios para quienes incumplan los retiros de medicamentos, insumos médicos.

Anmat prohibió la venta de un bótox para inyecciones dermatológicas: los motivos

La administración declaró la anulación de permiso de ventas y comercialización de “Toxina botulínica ISRADERM”. Un elemento implantarte de bótox utilizado para inyecciones dermatológicas.

En la investigación coordinada con el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, se detalló que la marca no posee inscripción autorizada dentro de su composición y venta legal.

Esta sustancia de comercializaba en la venta directa al consumidor a través de redes sociales, lo que intensificó la alerta sobre el carácter ilegal de la comercialización y la imposibilidad de verificar su procedencia real.

Ante esto, Anmat afirmó en el Boletín que cualquier adquisición fuera de farmacias habilitadas constituye un alto riesgo sanitario..