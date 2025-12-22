Quini 6: hubo cuatro ganadores de Neuquén y Río Negro que se llevaron más de $70 millones cada uno

El sorteo especial de Navidad del Quini 6 tuvo un domingo de locura con 85 ganadores en el «Siempre Sale». Entre ellos, hubo cuatro participantes de Neuquén y Río Negro, quienes ganaron cada uno más de $70 millones.

El pozo que se repartieron los ganadores consistía de $6.000 millones y los numeros que salieron fueron: 06-17-19-22-29- 41.

Desde Lotería Santa Fe informaron que hubo un total de 85 ganadores, quienes se repartieron el premio y obtuvieron así $70.588.237,26 cada uno.

Entre los premiados indicaron que hubo dos neuquinos y dos rionegrinos con cinco aciertos cada uno, quienes deberán ir a recibir su premio.

Cómo le fue a las otras modalidades del Quini 6

Tradicional Primer Sorte: 14-22-27-33-39-44.

La Segunda: 03-07-24-31-39-44.

Revancha: 10-17-26-27-32-40.

Cómo se estima que serán los siguientes pozos individuales

El próximo sorteo será el miércoles 24 de diciembre a las 19. Se estima que los siguientes pozos individuales serán: