Resultados Quini 6: controlá los números del sorteo del domingo 14 de diciembre 2025 

Pasó un nuevo domingo de sorteo y el Quini 6 puso en juego un pozo multimillonario. Conocé acá todos los resultados del domingo 14 de diciembre de 2025.

Quini 6: sorteo tradicional del domingo 14 de diciembre 2025

En la primera jugada de la noche de Quini 6, los bolilleros arrojaron los siguientes números:

Números sorteados: 00 – 25 – 26 – 28 – 34 – 41

6 aciertos: Vacante — $ 2.999.676.944

Vacante — 5 aciertos: 5 ganadores — $ 7.472.092,50

5 ganadores — 4 aciertos: 577 ganadores — $ 19.424,85

Quini 6: sorteo La Segunda del domingo 14 de diciembre 2025

Para la modalidad «La Segunda» de Quini 6, la suerte estuvo del lado de estos números:

Números sorteados: 08 – 17 – 28 – 29 – 35 – 43

6 aciertos: Vacante — $ 650.000.000

Vacante — 5 aciertos: 46 ganadores — $ 812.183,97

46 ganadores — 4 aciertos: 2123 ganadores — $ 5.279,39

Quini 6: sorteo La Revancha del domingo 14 de diciembre 2025

Una de las modalidades más esperadas de Quini 6 por el volumen del premio. Los números fueron:

Números sorteados: 04 – 06 – 16 – 22 – 34 – 36

6 aciertos: Vacante — $ 745.109.766

Quini 6: sorteo Siempre Sale del domingo14 de diciembre 2025

Tal como lo indica su nombre, esta modalidad de Quini 6 no deja de premiar. Estos son los números ganadores:

Números sorteados: 22 – 25 – 38 – 40 – 41 – 43

5 aciertos: 8 ganadores — $ 41.899.148,44 cada uno

Quini 6: próximo sorteo y pozo estimado

Como no hay descanso para la suerte, el próximo sorteo de Quini 6 será este miércoles 17 de diciembre 2025 a las 21:15 hs.

Desde la Lotería de Santa Fe anticipan un pozo estimado total de $5.300.000.000.