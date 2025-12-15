Resultados Quini 6: controlá los números del sorteo del domingo 14 de diciembre 2025
Chequeá acá tu boleta y conocé el pozo acumulado para el miércoles 17 de diciembre 2025.
Pasó un nuevo domingo de sorteo y el Quini 6 puso en juego un pozo multimillonario. Conocé acá todos los resultados del domingo 14 de diciembre de 2025.
Quini 6: sorteo tradicional del domingo 14 de diciembre 2025
En la primera jugada de la noche de Quini 6, los bolilleros arrojaron los siguientes números:
Números sorteados: 00 – 25 – 26 – 28 – 34 – 41
- 6 aciertos: Vacante — $ 2.999.676.944
- 5 aciertos: 5 ganadores — $ 7.472.092,50
- 4 aciertos: 577 ganadores — $ 19.424,85
Quini 6: sorteo La Segunda del domingo 14 de diciembre 2025
Para la modalidad «La Segunda» de Quini 6, la suerte estuvo del lado de estos números:
Números sorteados: 08 – 17 – 28 – 29 – 35 – 43
- 6 aciertos: Vacante — $ 650.000.000
- 5 aciertos: 46 ganadores — $ 812.183,97
- 4 aciertos: 2123 ganadores — $ 5.279,39
Quini 6: sorteo La Revancha del domingo 14 de diciembre 2025
Una de las modalidades más esperadas de Quini 6 por el volumen del premio. Los números fueron:
Números sorteados: 04 – 06 – 16 – 22 – 34 – 36
- 6 aciertos: Vacante — $ 745.109.766
Quini 6: sorteo Siempre Sale del domingo14 de diciembre 2025
Tal como lo indica su nombre, esta modalidad de Quini 6 no deja de premiar. Estos son los números ganadores:
Números sorteados: 22 – 25 – 38 – 40 – 41 – 43
- 5 aciertos: 8 ganadores — $ 41.899.148,44 cada uno
Quini 6: próximo sorteo y pozo estimado
Como no hay descanso para la suerte, el próximo sorteo de Quini 6 será este miércoles 17 de diciembre 2025 a las 21:15 hs.
Desde la Lotería de Santa Fe anticipan un pozo estimado total de $5.300.000.000.
