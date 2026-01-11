ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, domingo 11 de enero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 11 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

TECHEIRA, NORA DEL CARMEN, MARTINEZ GABRIELA ,MARTINEZ OMAIRA,MARTINEZ ASTRID

Fallecieron tragicamente en Chajari- Entre Ríos. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca fueron velados y recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso. Afiliadas a Sind. Camioneros de Rio NegroSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios