Necrológicas de hoy, domingo 15 de marzo de 2026

ZILVESTEIN, ABELARDO Falleció en nuestra ciudad. Nos dejó físicamente pero su presencia permanece entre nosotros, sus amigos del Café 43, Noemi Palmieri, Martha Gerli, Marcelo Gattoni y Patricio Gramajo, acompañan a su Familia en estas circunstancias.

OTTE, MARIO DANIEL Falleció en Gral. Roca a los 67 años. Su esposa: María Isabel Becerra. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO