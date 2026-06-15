Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué es feriado este lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio el país vive una jornada de descanso obligatorio en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha exacta del homenaje es el 17 de junio, el calendario oficial de feriados nacionales dispuso su traslado para conformar un fin de semana largo destinado a incentivar el turismo y el descanso.

Más allá del beneficio del almanaque, la fecha busca saldar una deuda histórica con una de las figuras más determinantes, audaces y a veces postergadas del proceso independentista argentino: el líder de la resistencia gaucha.

¿Quién fue Güemes y por qué su muerte hizo historia?

Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785 en el seno de una familia de la élite colonial, Martín Miguel de Güemes rompió con los mandatos de su clase para construir un liderazgo inédito basado en su conexión con los sectores populares.

Su rol en la Guerra de Independencia fue letal para los planes de la Corona Española debido a tres factores clave:

La Guerra de Guerrillas: al mando de sus milicias de gauchos baqueanos, implementó la táctica de «guerra de recursos», propinando ataques relámpago y desgastando a los ejércitos realistas que intentaban invadir el territorio desde el Alto Perú.

al mando de sus milicias de gauchos baqueanos, implementó la táctica de «guerra de recursos», propinando ataques relámpago y desgastando a los ejércitos realistas que intentaban invadir el territorio desde el Alto Perú. Líder político: su enorme respaldo popular lo llevó a gobernar su provincia natal durante seis años tras ser elegido por una asamblea del pueblo.

su enorme respaldo popular lo llevó a gobernar su provincia natal durante seis años tras ser elegido por una asamblea del pueblo. Su trágico final: el 17 de junio de 1821 murió tras ser herido de bala en una emboscada. Con su fallecimiento, pasó a la historia como el único general argentino muerto en combate durante la guerra emancipadora.

El pacto secreto con San Martín y la hermandad con Belgrano

La historia oficial tardó décadas en reconocer que el plan continental de José de San Martín hubiese fracasado rotundamente sin la existencia del líder salteño. Güemes fue el encargado de blindar la frontera norte, actuando como una barrera humana impenetrable. Mientras él contenía las invasiones españolas en Salta y Jujuy, San Martín pudo cruzar los Andes y liberar Chile y Perú con la espalda protegida.

Asimismo, mantuvo una estrecha alianza y una profunda amistad con Manuel Belgrano. A través de una abundante correspondencia que se conserva hasta hoy, ambos estrategas coordinaron movimientos militares, compartieron la escasez de recursos que les enviaba Buenos Aires y sostuvieron los ideales de la Revolución frente a las constantes traiciones internas.