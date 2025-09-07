Necrológicas de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

Falleció en Maquinchao a los 74 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos despedidos en Sala A de calle San Martin y Occonor recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliada al IAPS. Servicio Empresa CUETO Y CÍA. Servicios Sociales.

JORGE ÑANQUEPAN

Falleció en General Roca a los 50 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumación. Traslado Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales-