Vaca Muerta rozó las 17.000 fracturas y va por otro año récord: la actividad creció más del 18% en 2026

Julio registró 2.010 etapas de fractura en Vaca Muerta, el nivel más bajo de 2026, aunque el acumulado del año continúa entre los más altos de la historia. Foto gentileza.

Después de un primer semestre con marcas históricas, la actividad de fractura hidráulica en Vaca Muerta mostró una desaceleración durante julio. Pese a esa baja, el nivel operativo se mantiene entre los más altos registrados y el shale neuquino conserva la posibilidad de cerrar 2026 con un nuevo récord.

Según el relevamiento de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, en julio se completaron 2.010 etapas de fractura, un 27,2% menos que en junio.

Las etapas de fractura son uno de los principales indicadores para medir el ritmo de desarrollo de Vaca Muerta. A diferencia de los datos de producción, permiten seguir casi en tiempo real la intensidad de los programas de completación de pozos y anticipar la incorporación de nuevos volúmenes de petróleo y gas.

En el acumulado de 2026 ya se contabilizan 16.968 etapas de fractura y hubo 11 operadoras con actividad en la cuenca neuquina. YPF lidera ampliamente el ranking anual con el 47,9% del total de las operaciones realizadas.

El ranking

Durante julio, YPF volvió a encabezar la actividad con 1.067 etapas de fractura, seguida por Vista, con 358, y Pluspetrol, con 215. Más atrás se ubicaron Pan American Energy (PAE), con 111, Pampa Energía, con 93, y GeoPark, con 61.

De cara al cierre del año, las proyecciones del sector continúan apuntando a superar las 28.000 etapas de fractura durante 2026. No obstante, para alcanzar esa meta será necesario que la actividad recupere en los próximos meses un ritmo superior al observado en julio. El comportamiento del segundo semestre será determinante para saber si la baja respondió a una pausa operativa puntual o si marca el inicio de una moderación más prolongada.

La diferencia equivale a 750 etapas menos y constituye la mayor caída mensual registrada en lo que va de 2026. Con este resultado también se interrumpió la secuencia de meses con más de 2.300 fracturas, un umbral que se había mantenido desde el inicio del año.

Pese a la retracción, el balance anual continúa siendo sólido. El promedio de los primeros siete meses se ubica por encima de las 2.400 etapas mensuales, reflejando un nivel de actividad que sigue entre los más elevados desde el desarrollo masivo de Vaca Muerta.

La evolución mensual muestra un primer semestre con una tendencia de crecimiento. En enero se realizaron 2.401 etapas, en febrero 2.371, en marzo 2.616, en abril 2.335, en mayo 2.484 y en junio se alcanzó el récord absoluto de 2.760 etapas. Julio, con 2.010, se convirtió en el registro más bajo del año.

La comparación también debe contemplar que junio había establecido la mayor marca mensual de la historia, superando incluso el máximo alcanzado en marzo. Esa base excepcional explica en parte la magnitud de la caída registrada en julio, aunque no modifica el fuerte desempeño acumulado durante el primer semestre.

Por ahora, el desempeño de 2026 deja dos etapas bien diferenciadas: una primera mitad del año con varias marcas históricas y el comienzo del segundo semestre con una desaceleración significativa. Sin embargo, la actividad continúa en un piso operativo elevado y todavía mantiene la posibilidad de cerrar el año con un nuevo máximo histórico.