Necrológicas de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 25 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DOMINGA SEGUNDA COCCIA
Falleció en General Roca los 93 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, su nietos hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda. Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
MARIA PAULA DRA. IGLESIA LLANOS
Su madre Lilia Inés Llanos, sus hermanos Rodrigo, Patricio y familias participan con gran pesar el fallecimiento de su querida María Paula y comunican que sus restos serán inhumados en la Ciudad de Buenos Aires.EMPRESA DINIELLO
MARIA PAULA DRA. IGLESIA LLANOS
(17/06/1966-22/09/2025) Con todo nuestro amor y gratitud despedimos a Pauli. Quedará por siempre en nosotros su fuerza, alegría y su forma de abrazar la vida. Tu mamá, hermanos y sobrinos te amamos infinitamente.EMPRESA DINIELLO
MARIA PAULA IGLESIA LLANOS
Ricardo, Beatriz, Agustín, Enrique, Eduardo y Oscar Padín y familias participan el fallecimiento de la querida María Paula acompañando a su prima Lilia Inés y familia en estos tristes momentos.EMPRESA DINIELLO
MARIA PAULA DRA. IGLESIA LLANOS
La Comisión Directiva de Adanil participa su fallecimiento, acompañando a Titi y familia, en tan doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.EMPRESA DINIELLO
