Necrológicas de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

DOMINGA SEGUNDA COCCIA Falleció en General Roca los 93 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, su nietos hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda. Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

MARIA PAULA DRA. IGLESIA LLANOS Su madre Lilia Inés Llanos, sus hermanos Rodrigo, Patricio y familias participan con gran pesar el fallecimiento de su querida María Paula y comunican que sus restos serán inhumados en la Ciudad de Buenos Aires.EMPRESA DINIELLO

MARIA PAULA DRA. IGLESIA LLANOS (17/06/1966-22/09/2025) Con todo nuestro amor y gratitud despedimos a Pauli. Quedará por siempre en nosotros su fuerza, alegría y su forma de abrazar la vida. Tu mamá, hermanos y sobrinos te amamos infinitamente.EMPRESA DINIELLO

MARIA PAULA IGLESIA LLANOS Ricardo, Beatriz, Agustín, Enrique, Eduardo y Oscar Padín y familias participan el fallecimiento de la querida María Paula acompañando a su prima Lilia Inés y familia en estos tristes momentos.EMPRESA DINIELLO