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Necrológicas de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, lunes 23 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

SALAS MUÑOZ, ORIABEL DEL CARMEN

Fallecio en Gral. Roca a los 73 años. Sus hijas: Maria Eugenia y Dana Liz. Su hijo politico, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibiran sepultura hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

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