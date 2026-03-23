Necrológicas de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

SALAS MUÑOZ, ORIABEL DEL CARMEN

Fallecio en Gral. Roca a los 73 años. Sus hijas: Maria Eugenia y Dana Liz. Su hijo politico, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibiran sepultura hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO