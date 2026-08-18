Temporal en el norte de Chile: una persona murió y hay más de 2.000 damnificados en Antofagasta

Un fuerte temporal provocó inundaciones, deslizamientos de tierra y la activación de quebradas en la Región de Antofagasta, al norte de Chile. Hasta el momento, se confirmó una persona fallecida y más de 2.000 damnificados, mientras continúan los operativos para asistir a las zonas afectadas.

La localidad de Tocopilla fue una de las más perjudicadas por las intensas precipitaciones. En pocas horas se registraron cerca de 30 milímetros de agua caída, una cantidad significativa para una zona que recibe, en promedio, alrededor de cinco milímetros de precipitaciones al año.

La intensidad de las lluvias provocó la activación de quebradas y el desplazamiento de grandes cantidades de tierra y material, lo que generó inundaciones y complicó la situación en distintos sectores de la provincia.

Chile declaró el estado de excepción

Ante la gravedad de la emergencia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla.

El mandatario comunicó la medida a través de una publicación en su cuenta de X y señaló que se dispondrán recursos humanos y materiales para atender la emergencia.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, expresó Kast.

Además, informó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra en la región desde la noche anterior y que próximamente asumirá un jefe de la Defensa Nacional para coordinar el despliegue de las fuerzas en la zona.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en Tocopilla y otros sectores afectados de Antofagasta, mientras las autoridades evalúan los daños provocados por el temporal y avanzan con la asistencia a las personas damnificadas.