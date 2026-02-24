Necrológicas de hoy, martes 24 de febrero de 2026

TELLERIA, MARTA EUFEMIA Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus sobrinos María José y Alejandro y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 18.30 hs, previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Carrera, Delia Fallecio en Gral Roca a los 92 años de edad.Sus familiares participan su deceso communicando que sus restos traslados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibiran sepultura hoy a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Servicios Sociales