Necrológicas de hoy, martes 24 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 24 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
TELLERIA, MARTA EUFEMIA
Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus sobrinos María José y Alejandro y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 18.30 hs, previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Carrera, Delia
Fallecio en Gral Roca a los 92 años de edad.Sus familiares participan su deceso communicando que sus restos traslados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibiran sepultura hoy a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Servicios Sociales
GARCIA VDA. DE ROMERO, MARIA DOLORES
Falleció en Gral. Roca a los 88 años. Su hija Marcela, su hijo político Roberto Gil, sus nietos Ezequiel, Gastón, Germán y Agustín y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala»C»de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11.30 hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
