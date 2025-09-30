Necrológicas de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 30 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Luis Alberto Dr. Perez Peña
Falleció en Cinco Saltos el día 26 de septiembre. Celia y Carlos Larroulet participan su fallecimiento y acompañan a Silvia, Laura, Fernando y demás familiares en estos momentos de dolor.
DIONISIO ALBERTO ONTIVEROS
Falleció el 28/09/2025Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Daniel Alberto Ontiveros acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento
