Necrológicas de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Falleció en Cinco Saltos el día 26 de septiembre. Celia y Carlos Larroulet participan su fallecimiento y acompañan a Silvia, Laura, Fernando y demás familiares en estos momentos de dolor.

DIONISIO ALBERTO ONTIVEROS

Falleció el 28/09/2025Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Daniel Alberto Ontiveros acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento