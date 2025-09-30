ESCUCHÁ RN RADIO
Necrológicas de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, martes 30 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Luis Alberto Dr. Perez Peña

Falleció en Cinco Saltos el día 26 de septiembre. Celia y Carlos Larroulet participan su fallecimiento y acompañan a Silvia, Laura, Fernando y demás familiares en estos momentos de dolor.

DIONISIO ALBERTO ONTIVEROS

Falleció el 28/09/2025Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Daniel Alberto Ontiveros acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento

