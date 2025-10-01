Necrológicas de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 1 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Luis Alberto Dr. Perez Peña
Falleció en Cinco Saltos el día 26 de septiembre. Celia y Carlos Larroulet participan su fallecimiento y acompañan a Silvia, Laura, Fernando y demás familiares en estos momentos de dolor.
luzmira gonzález
Falleció en General Roca los 77 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Ciudad de S.C. Bariloche para su despedida y posterior sepultura. Cobertura de Jardín Del Pilar. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.
SANDRA MARIELA BERTOLINO
Falleció el día 30 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Bs.As. Su madre Nene, sus Hermanos Flavio, Fabrizio y demás familiares comunican su deceso y acompañan en este difícil momento a Manuela, Agustín y Adrian.
ALEJANDRO VESCIGLIO
Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo Facundo Vesciglio. Acompañamos a Facu y su familia en este doloroso momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto en este difícil trance. Que descanse en paz. Emmanuel Gastón Fuentes Podesta y Hernán de La Cal. La Plata, 29 de Septiembre de 2025.
Comentarios