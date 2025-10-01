Necrológicas de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

Luis Alberto Dr. Perez Peña Falleció en Cinco Saltos el día 26 de septiembre. Celia y Carlos Larroulet participan su fallecimiento y acompañan a Silvia, Laura, Fernando y demás familiares en estos momentos de dolor.

luzmira gonzález Falleció en General Roca los 77 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Ciudad de S.C. Bariloche para su despedida y posterior sepultura. Cobertura de Jardín Del Pilar. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.

SANDRA MARIELA BERTOLINO Falleció el día 30 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Bs.As. Su madre Nene, sus Hermanos Flavio, Fabrizio y demás familiares comunican su deceso y acompañan en este difícil momento a Manuela, Agustín y Adrian.