Necrológicas de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 10 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Ramón Suarez
La comunidad educativa de CETeC participa con pesar su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a nuestra compañera Emilia y toda su familia, rogando una oración en su memoria.
NESTOR RAMAGLIA
Mary Dell’Orfano y flia, con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de quien fuera amigo y cliente, acompañando a su esposa y demás familiares en este triste momento.
nicolás de felipe
Mimo Mocciola y familia, participan el fallecimiento de quien durante tantos años nos deleitó con sus ricos platos y sus gratas charlas, y acompañan a su familia en estos momentos
NESTOR NORBERTO RAMAGLIA
Falleció en Gral. Roca a los 77 años. Su esposa Felisa Camu, su hija Samanta y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 14 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la Capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios