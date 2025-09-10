Necrológicas de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025

Ramón Suarez La comunidad educativa de CETeC participa con pesar su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a nuestra compañera Emilia y toda su familia, rogando una oración en su memoria.

NESTOR RAMAGLIA Mary Dell’Orfano y flia, con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de quien fuera amigo y cliente, acompañando a su esposa y demás familiares en este triste momento.

nicolás de felipe Mimo Mocciola y familia, participan el fallecimiento de quien durante tantos años nos deleitó con sus ricos platos y sus gratas charlas, y acompañan a su familia en estos momentos