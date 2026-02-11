Necrológicas de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Kloster, Juan Antonio Angel Terbay y familia participan el fallecimiento de su amigo Juan, acompañando a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor.

Lefiu, Jorge Falleció en Cipolletti a los 65 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Maquinchao y velados ayer hasta las 11hs., recibieron sepultura en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

KLOSTER, JUAN REYMUNDO Falleció en General Roca a los 93 años. Su esposa: Luigina Rosa Tasca, hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Llanca, Pedro Falleció en Gral Roca a los 92 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Garcia, Federico El Clúster Vaca Muerta participa con profundo pesar el fallecimiento de Federico ‘Fede’ García, integrante del Clúster y miembro de la Comisión Directiva, y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

García, Federico Nippon Car SRL participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Alberto García y su familia en este difícil momento, deseándoles pronto consuelo.

García, Federico Edgardo Aguirre y familia expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Federico García, acompañando a sus seres queridos.

Cuestas, Inocencia Fallecio en Gral Roca a los 92 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales. Servicios-Traslados-Cremaciones.

GARCIA, FEDERICO ANDRES Directorio y personal de TSB S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a Karina y su familia en este difícil momento.

GARCIA, FEDERICO ANDRES Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a Karina y a su familia en este doloroso momento.

García, Federico Andrés Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Federico. Su recuerdo vivirá para siempre: en cada momento compartido, en cada risa y en cada gesto de amistad sincera. Acompañamos con mucho cariño a Kari, Joaquín, Simón y a toda la familia García Chierasco en estos momentos difíciles. María Laura Cruz y María Carolina Cruz

KLOSTER, JUAN REYMUNDO El grupo de Dolce Vita participamos con profunda tristeza el fallecimiento del esposo de nuestra maestra y amiga Luigina, acompañamos a la familia Kloster deseando que el tesoro de los buenos recuerdos les brinde consuelo