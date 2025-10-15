Necrológicas de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

MARIA MARTA PADIN Fallecio el 13 de octubre 2020. Al cumplirse 5 años de tu partida, te recordamos con mucho amor. Tu Familia.

Nidia Rajneri Juan Villarruel y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento

CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE Falleció en General Roca a los 70 años. Sus hijos: José Ignacio, Amalia, Celeste y Camila. Sus hijos políticos y nietos. Su hermana Emma y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes fueron inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE Querida Claudia, hoy nos toca despedirte con mucho dolor, fuiste una gran persona y amiga junto a toda tu querida familia. María Estela, Alfredo e hijasEMPRESA DINIELLO