Necrológicas de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 15 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARIA MARTA PADIN
Fallecio el 13 de octubre 2020. Al cumplirse 5 años de tu partida, te recordamos con mucho amor. Tu Familia.
Nidia Rajneri
Juan Villarruel y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento
CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE
Falleció en General Roca a los 70 años. Sus hijos: José Ignacio, Amalia, Celeste y Camila. Sus hijos políticos y nietos. Su hermana Emma y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes fueron inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE
Querida Claudia, hoy nos toca despedirte con mucho dolor, fuiste una gran persona y amiga junto a toda tu querida familia. María Estela, Alfredo e hijasEMPRESA DINIELLO
CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE
Inmobiliaria Sátora acompaña a Emi y sobrinos en estos momentos de inmenso dolor. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO
