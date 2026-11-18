Volvo presentó el VM B100 Flex, preparado para utilizar biodiésel puro, y un sistema capaz de detener el camión si el conductor no responde.

La industria del transporte pesado atraviesa una transformación que combina nuevas tecnologías, eficiencia energética y una oferta cada vez más diversificada. Ese escenario quedó reflejado en Fenatran 2026, la exposición realizada en San Pablo, Brasil, donde Foton, Volvo y Scania desplegaron sus principales novedades para el mercado regional.

Las tres compañías exhibieron vehículos destinados a diferentes aplicaciones, desde distribución urbana hasta transporte de larga distancia. La incorporación de motorizaciones eléctricas, sistemas híbridos y combustibles alternativos fue uno de los ejes centrales de una muestra que también permitió conocer desarrollos en seguridad y confort.

Para el mercado argentino, uno de los anuncios más importantes llegó de la mano de Foton, que aprovechó su primera participación en la feria para mostrar una gama ampliada y anticipar su ingreso a nuevas categorías. La compañía destacó su crecimiento comercial en Argentina, donde alcanzó el cuarto puesto en ventas de vehículos pesados.

El principal protagonista fue el Foton Galaxus R9, un extrapesado con configuración 6×4, equipado con motor Cummins X13 de 12,89 litros, capaz de entregar 560 CV y 2.600 Nm de torque. Incorpora una transmisión automatizada ZF TraXon 2 de 12 velocidades y tiene prevista su llegada al país durante 2027, año en el que también comenzarían las primeras pruebas.

La marca china completó su exhibición con el Foton Wonder, un minicamión orientado al transporte liviano, disponible con motor naftero y carrocerías chasis o pick-up. También presentó las familias Auman C y Auman R, destinadas a operaciones de carga mediana y pesada.

Dentro de su propuesta multienergética sobresalió la línea Blueline, integrada por alternativas eléctricas, híbridas y vehículos preparados para funcionar con GNC o GNL. Entre ellos apareció el e-View Connect, mientras que el Foton Daystar representó la apuesta por la distribución urbana mediante un camión ligero completamente eléctrico, pensado para recorridos de última milla.

Volvo combinó tradición y nuevas energías

La participación de Volvo Trucks estuvo marcada por una combinación de tecnología y celebración histórica. La compañía presentó el Volvo FH 100 Años, una edición especial desarrollada para conmemorar el centenario de la marca, fundada en 1927.

Disponible en colores Traffic White y Preto Ônix, incorpora el número 100 en el frente, inscripciones especiales y los seis logotipos históricos de Volvo. En el habitáculo ofrece tapizados exclusivos, detalles en cuero, costuras personalizadas, asientos eléctricos climatizados y elementos decorativos inspirados en distintas generaciones de camiones.

La edición también incorpora la última evolución del sistema I-See con inteligencia artificial, junto con equipamientos avanzados de seguridad y asistencia a la conducción.

Otra novedad fue el Volvo FM 380 8×2, una configuración desarrollada para el mercado brasileño. Cuenta con 36,5 toneladas de peso bruto total técnico, doble eje delantero direccional, suspensión neumática y motor de 13 litros.

Su equipamiento incluye la transmisión automatizada I-Shift de séptima generación, el sistema I-See y el freno motor VEB+ de 510 CV. Está orientado al transporte de combustibles, mercaderías refrigeradas, productos agrícolas y distribución regional.

En materia ambiental, Volvo exhibió el VM B100 Flex, un camión de 360 CV preparado para funcionar tanto con diésel B15 como con biodiésel puro B100. Mediante sensores y software específico, adapta su funcionamiento a la mezcla utilizada y puede reducir hasta un 90% las emisiones de CO₂, según las condiciones consideradas por la compañía.

La marca también presentó Parada Controlada, una tecnología capaz de intervenir y detener el vehículo cuando detecta que el conductor no responde ante una situación crítica. El sistema estará disponible como opcional en las familias FH, FM y FMX. La exhibición incluyó además el motor Volvo D13 K, la caja I-Shift de última generación y maquinaria eléctrica de Volvo Construction Equipment.

Scania mostró potencia y electrificación

Por su parte, Scania concentró su propuesta en la renovación de motores, la incorporación de vehículos eléctricos y el aprovechamiento de combustibles de menor impacto ambiental.

Entre las principales novedades apareció el Scania P 300E, un camión completamente eléctrico disponible en configuración 6×2, con alternativas 6×4. Su motor desarrolla 300 kW, equivalentes a 410 CV, y entrega 1.150 Nm de torque.

Utiliza baterías de níquel, manganeso y cobalto con una capacidad total de 416 kWh, que permiten alcanzar una autonomía homologada de hasta 300 kilómetros. Su propuesta apunta a operaciones donde la reducción de emisiones y ruido adquiere especial importancia.

La compañía también amplió su plataforma Super con un motor de 11 litros, disponible en versiones de 390 y 430 CV. Según Scania, esta evolución permite reducir el consumo de combustible hasta un 8% respecto de generaciones anteriores, con aplicaciones para transporte carretero y vehículos semipesados y pesados.

Otra de las unidades exhibidas fue el Scania P 280 XT, preparado para funcionar con gas natural o biometano. Su configuración 6×2/2 está especialmente orientada a servicios urbanos y tareas de recolección de residuos.

En el extremo superior de la gama se destacó el Scania 770 S V8, equipado con un motor de 16,3 litros, capaz de desarrollar 770 CV y 3.700 Nm de torque. Se posiciona como uno de los camiones de mayor potencia disponibles en la región.

La marca también incorporó mejoras de confort en sus cabinas, con consola central rediseñada, iluminación ambiental LED de 12 puntos, cargador inalámbrico, asientos con sistema backset y camas reclinables hasta 60 grados.

Fenatran 2026 dejó así una señal sobre el rumbo del transporte comercial: la convivencia de motores convencionales más eficientes con soluciones eléctricas, híbridas y combustibles alternativos. Una transformación que comienza a reflejarse en las nuevas gamas y que tendrá impacto en los próximos lanzamientos regionales.