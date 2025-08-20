Necrológicas de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025

ELENA NOEMÍ RIZZO Vda.de SACKS Norma y Atilio Matcovich, participan con hondo pesar el deceso de Mimí, su amiga incondicional; llevando consuelo a sus hijos Javier y Gaby y demás familiares.

ADA BILESIO VDA. DE CLUA Falleció en General Roca a los 93 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 12 al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ALEJANDRA CORDERO PIZARRO VDA. DE ROCA Falleció en General Roca a los 67 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 12 al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO. EMPRESA DINIELLO

Italo Gaspar Gauna Tus compañeros y amigos de estudios de Challacó, lamentan tu deceso, ocurrido el 18-08-25 y comunican que su despedida será en el Cementerio Central de Neuquén en el día de mañana a las 8 am

ISABEL LOPEZ La Defensoría Nº 3 y la DEMEI Nº 1 participan, con profundo pesar, el fallecimiento de la Sra. Isabel López, acompañando a la Dra. Cecilia Peloso y demás familiares, ante irreparable perdida.

ADA BILECIO VDA. DE CLUA Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan el fallecimiento de la madre de su asociado Dr. Daniel Clua, y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.

Maria Elvira Zuin Despedimos con profundo pesar a la Sra. Zuin M. Elvira.La recordaremos por su espíritu fuerte y generoso.Acompañamos a su Hermana Laura y sus hijos en esta irreparable pérdida.Flia. Rivero.