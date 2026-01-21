Necrológicas de hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Salinas, Sabina Falleció en Gral.Roca a los 99 años. Abu simplemente Gracias! por tanta sabiduría y afecto. Un honor haber tenido una Sabina en nuestras vidas. Acompañamos a Marga y flia. Nalú, Fran y Silvia.

VALLEJOS, NELIDA Falleció en Neuquén, a los 88 años. Acompañamos a Juan y flia en este doloroso momento. todos los que trabajamos con vos, conocimos la pasión por tu trabajo, armar hermosos viajes con gran responsabilidad. Te voy a llevar en mi corazón. Paola Giaretto y flia.

PERCO, JORGE Sus camaradas de la promoción XXIII del Liceo Militar General Espejo participan de su fallecimiento, acompañan a su familia en este duro momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

PALEO, ELISA Su esposo Pedro Leotta, sus hijas Mariela y Nani, y sus nietos John Peter, Matthew y Rosaritocomunican con profundo pesar su fallecimiento recordándola siempre como la amorosa esposa, madre y abuela que ha sabido ser. Atesorando los buenos recuerdos, que les sirven como fortaleza, elevan una oración por su eterno descanso.

Bassi, Juan Carlos Su cuñada María Cristina Moreno, hijos y nietos lo despiden con pesar y acompañan a su esposa Raquel, y familia deseando consuelo.

Bassi, Juan Carlos Estudio Mabel Gonzalez participa el fallecimiento de su cliente y acompañan a su esposa Raquel e hijos Baldomero y Carlitos en este triste momento.

Planchart Vda de, Marta Personal y Comisión Directiva de Colegio Médico participan el fallecimiento de la madre de su asociada Dra. Norma Costanzo y la acompañan en este doloroso momento.

MARON, Elva «China» Falleció el 20/12/2025 en Valcheta (R.N.) a los 96 años. A pesar de tu partida, tu recuerdo perdurará por siempre. Gracias por tu amor, tu ejemplo y los momentos compartidos. Tus hijas: Patricia y Liz; tus hijos políticos, tus nietos: Nico, Facu, Maca y Fede. Elevamos una oración en tu memoria.

bizzotto, norberto edgardo Falleció el 18 de enero de 2026.Editorial Río Negro S.A. participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.