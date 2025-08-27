Necrológicas de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025

Querido Carloncho, perder un amigo como vos significa para nosotros, llevar de ahora en más un gran dolor en el alma.Tus amigos de toda la vida acompañamos a su esposa é hijos.

Hebe de Camara

La comunidad educativa del Instituto Pablo VI y la Asociación Educacional Pablo VI lamentan su fallecimiento, y acompañan a su hija Sandra Camara, Directora General de Educación Privada del Consejo Provincial de Educación, y familia en este momento de dolor.