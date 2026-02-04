Necrológicas de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 4 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Dillon de Paniceres, Beatriz
Con profundo pesar, desde la Comisión de Estudios Históricos Municipal, lamentamos el fallecimiento de la madre de Verónica Paniceres. Acompañamos a Verónica y toda su familia en este doloroso momento.
Dillon Vda de Paniceres, Delia
Fallecio en Gral Roca a los 91 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales.
Flores, Victor
Falleció en Gral Roca a los 45 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron trasladados a Bahia Blanca para su ihnumación. Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Macsad, Nelida
Fallecio en Gral Roca a los 90 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos recibieron sepultura ayer 16:30hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Mc Donald, Alan
Gordon Mc Donald e Hijos S.A. lamenta el fallecimiento de quien fuera su presidente, y acompaña a su esposa Wendy e hijos en estos momentos de dolor.
Mc Donald, Alan
Su hermano Andrés, Cristina y familia, lamentan la pérdida y acompañan a Wendy, Roy y Debbie en estos momentos de dolor.
