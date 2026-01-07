Necrológicas de hoy, miércoles 7 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 7 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Gisfman, Leon
Acompañamos a la familia en este triste momento. Siempre te recordaremos. Tus ex compañeros de Afip General Roca.
MAIONCHI, ANDREA SILVIA
Respetamos tu vida vivida. Respetamos tu destino y la forma que elegiste de irte de este mundo. Te amamos. Que descanses en paz. Tu familia: padres, hermanos y sobrinos. 28/11/1973 – 02/01/2026
