Necrológicas de hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, miércoles 7 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Gisfman, Leon

Acompañamos a la familia en este triste momento. Siempre te recordaremos. Tus ex compañeros de Afip General Roca.

MAIONCHI, ANDREA SILVIA

Respetamos tu vida vivida. Respetamos tu destino y la forma que elegiste de irte de este mundo. Te amamos. Que descanses en paz. Tu familia: padres, hermanos y sobrinos. 28/11/1973 – 02/01/2026

