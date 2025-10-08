Necrológicas de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 8 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARIA ROSARIO GENTICO VDA. DE LOAIZA
Falleció en Gral. Roca a los 85 años. Sus hijos: Marcelo y Alejandro. Su hija política: Selva Arnold. Su nieto: Marcos Loaiza y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 17.30, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
SANDRA MARIELA BERTOLINO
Acompañamos a la familia Bertolino en su profundo dolor y enviamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Sandra Bertolino. Les deseamos fortaleza y paz para sobrellevar esta irreparable pérdida. Cariño inmenso de sus vecinos y Consorcio Prop. Viejo Polo.
