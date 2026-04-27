Cuándo cobro ANSES mayo 2026: calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y AUH

Pensión Universal para el Adulto Mayor: ANSES habilita el trámite digital para mayores de 65 años.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes del mes de mayo 2026 bajo la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A este incremento porcentual se añade la extensión del bono de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Aumento de ANSES mayo 2026: bonos y montos para jubilaciones y pensiones que tenés que conocer

La liquidación se compone del haber base actualizado más el refuerzo extraordinario. Para quienes superan la mínima, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Beneficio Haber Base (mayo) Bono Extra Total de Bolsillo Jubilación Mínima $393.250,17 $70.000 $463.250,17 Pensión Universal (PUAM) $314.600,12 $70.000 $384.600,12 PNC (Madres 7 hijos) $393.250,17 $70.000 $463.250,17 PNC (Invalidez/Vejez) $275.275,12 $70.000 $345.275,12 Jubilación Máxima $2.646.201,22 — $2.646.201,22

Calendario de pagos para mayo 2026: jubilados y pensionados, qué pasa con la AUH

El cronograma se divide según el monto percibido y la terminación del documento nacional de identidad.

Haberes que no superan la mínima

DNI 0: 11 de mayo

11 de mayo DNI 1: 12 de mayo

12 de mayo DNI 2: 13 de mayo

13 de mayo DNI 3: 14 de mayo

14 de mayo DNI 4: 15 de mayo

15 de mayo DNI 5: 18 de mayo

18 de mayo DNI 6: 19 de mayo

19 de mayo DNI 7: 20 de mayo

20 de mayo DNI 8 y 9: 21 de mayo

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 22 de mayo

22 de mayo DNI 2 y 3: 26 de mayo

26 de mayo DNI 4 y 5: 27 de mayo

27 de mayo DNI 6 y 7: 28 de mayo

28 de mayo DNI 8 y 9: 29 de mayo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán el aumento del 3,4% en las mismas fechas que los jubilados de la mínima, finalizando el ciclo el viernes 22 de mayo: