Cuándo cobro ANSES mayo 2026: calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y AUH
Tras el índice de inflación de marzo (3,4%), el organismo oficializó los nuevos montos para jubilaciones y pensiones. El haber mínimo con refuerzo incluido se fija en $463.250,17. Repasá los topes y el calendario de acreditación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes del mes de mayo 2026 bajo la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A este incremento porcentual se añade la extensión del bono de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.
Aumento de ANSES mayo 2026: bonos y montos para jubilaciones y pensiones que tenés que conocer
La liquidación se compone del haber base actualizado más el refuerzo extraordinario. Para quienes superan la mínima, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
|Beneficio
|Haber Base (mayo)
|Bono Extra
|Total de Bolsillo
|Jubilación Mínima
|$393.250,17
|$70.000
|$463.250,17
|Pensión Universal (PUAM)
|$314.600,12
|$70.000
|$384.600,12
|PNC (Madres 7 hijos)
|$393.250,17
|$70.000
|$463.250,17
|PNC (Invalidez/Vejez)
|$275.275,12
|$70.000
|$345.275,12
|Jubilación Máxima
|$2.646.201,22
|—
|$2.646.201,22
Calendario de pagos para mayo 2026: jubilados y pensionados, qué pasa con la AUH
El cronograma se divide según el monto percibido y la terminación del documento nacional de identidad.
Haberes que no superan la mínima
- DNI 0: 11 de mayo
- DNI 1: 12 de mayo
- DNI 2: 13 de mayo
- DNI 3: 14 de mayo
- DNI 4: 15 de mayo
- DNI 5: 18 de mayo
- DNI 6: 19 de mayo
- DNI 7: 20 de mayo
- DNI 8 y 9: 21 de mayo
Haberes superiores a la mínima
- DNI 0 y 1: 22 de mayo
- DNI 2 y 3: 26 de mayo
- DNI 4 y 5: 27 de mayo
- DNI 6 y 7: 28 de mayo
- DNI 8 y 9: 29 de mayo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán el aumento del 3,4% en las mismas fechas que los jubilados de la mínima, finalizando el ciclo el viernes 22 de mayo:
- DNI 0 a 4: Del 11 al 15 de mayo (uno por día).
- DNI 5 a 9: Del 18 al 22 de mayo (uno por día).
Comentarios