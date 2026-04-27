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Cuándo cobro ANSES mayo 2026: calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y AUH

Tras el índice de inflación de marzo (3,4%), el organismo oficializó los nuevos montos para jubilaciones y pensiones. El haber mínimo con refuerzo incluido se fija en $463.250,17. Repasá los topes y el calendario de acreditación.

Redacción

Por Redacción

Pensión Universal para el Adulto Mayor: ANSES habilita el trámite digital para mayores de 65 años.-

Pensión Universal para el Adulto Mayor: ANSES habilita el trámite digital para mayores de 65 años.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes del mes de mayo 2026 bajo la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A este incremento porcentual se añade la extensión del bono de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Aumento de ANSES mayo 2026: bonos y montos para jubilaciones y pensiones que tenés que conocer

La liquidación se compone del haber base actualizado más el refuerzo extraordinario. Para quienes superan la mínima, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

BeneficioHaber Base (mayo)Bono ExtraTotal de Bolsillo
Jubilación Mínima$393.250,17$70.000$463.250,17
Pensión Universal (PUAM)$314.600,12$70.000$384.600,12
PNC (Madres 7 hijos)$393.250,17$70.000$463.250,17
PNC (Invalidez/Vejez)$275.275,12$70.000$345.275,12
Jubilación Máxima$2.646.201,22$2.646.201,22

Calendario de pagos para mayo 2026: jubilados y pensionados, qué pasa con la AUH

El cronograma se divide según el monto percibido y la terminación del documento nacional de identidad.

Haberes que no superan la mínima

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8 y 9: 21 de mayo

Haberes superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI 8 y 9: 29 de mayo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán el aumento del 3,4% en las mismas fechas que los jubilados de la mínima, finalizando el ciclo el viernes 22 de mayo:

  • DNI 0 a 4: Del 11 al 15 de mayo (uno por día).
  • DNI 5 a 9: Del 18 al 22 de mayo (uno por día).

Temas

Anses

Asignación Universal por Hijo

AUH

Jubilaciones

Jubilados y Pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes del mes de mayo 2026 bajo la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A este incremento porcentual se añade la extensión del bono de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

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