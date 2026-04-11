Necrológicas de hoy, sábado 11 de abril de 2026

Maraña, Maria Falleció en Gral Roca a los 80 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos, velados en salon Eros de Av Roca 649, fueron destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

MARTÍNEZ VDA. DE HERNÁNDEZ, NILDA LILIA Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Sus hijos: Néstor y Nelcy, su hijo político Horacio López, sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 hs. en la necrópolis local, previo oficio religioso.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO