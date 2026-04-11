Necrológicas de hoy, sábado 11 de abril de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 11 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Maraña, Maria
Falleció en Gral Roca a los 80 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos, velados en salon Eros de Av Roca 649, fueron destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
MARTÍNEZ VDA. DE HERNÁNDEZ, NILDA LILIA
Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Sus hijos: Néstor y Nelcy, su hijo político Horacio López, sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 hs. en la necrópolis local, previo oficio religioso.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Miranda, Ruben
Falleció en Gral Roca a los 57 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Comentarios