Necrológicas de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, sábado 20 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GONZALEZ, ELSA
Que su alma encuentre la paz eterna. Acompañamos a su familia en oración en este doloroso momento Mantenemos sus recuerdo y los buenos momentos disfrutadosAlejandro, Pablo, Eliana y sus familias acompañan en la distancia sus seres queridos
GOMEZ MORENO, HECTOR M. (CHICHE)
Directivos de ECA S.A. participan su fallecimiento acompañando a su familia en estos momentos de dolor.-
Comentarios