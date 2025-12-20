ESCUCHÁ RN RADIO
Necrológicas de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, sábado 20 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

GONZALEZ, ELSA

Que su alma encuentre la paz eterna. Acompañamos a su familia en oración en este doloroso momento Mantenemos sus recuerdo y los buenos momentos disfrutadosAlejandro, Pablo, Eliana y sus familias acompañan en la distancia sus seres queridos

GOMEZ MORENO, HECTOR M. (CHICHE)

Directivos de ECA S.A. participan su fallecimiento acompañando a su familia en estos momentos de dolor.-

