Necrológicas de hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Rojas, Yonatan Enrique Directorio, Gerencia y Empleados de Servipet S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

CHIAPPORI, CARLOS ALBERTO A una semana de tu partida encontramos en nuestro dolor la capacidad de honrar tu memoria, tus enseñanzas, tus atesoradas historias con amor y profundo deseo que tengas un descanso de luz y en paz guiado por el reencuentro con Fabi. Gracias por todo abuelo Cali, compañero Carlos, Papá. Te amamos y llevaremos siempre en nuestros corazones.Gracias por todo abuelo Cali, por acompañarme siempre y estar presente en cada paso. Agus. Agradecemos a todos quienes nos acompañan en este dolor.Tu nieta Agus, compañera Estela Maris e hija Marisa.

Cano Altamirano, Yamilet Falleció en Gral Roca a los 4 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron trasladados a Cervantes el dia 19/02 para su inhumación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Cañiupan, Sabina Falleció en Gral Roca a los 60 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.