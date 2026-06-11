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50 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer un esponjoso y aromático budín de calabaza

Una elaboración muy suave, húmeda y especiada para disfrutar estas tardes de otoño. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
50 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer un esponjoso y aromático budín de calabaza

Una elaboración muy suave, húmeda y especiada para disfrutar estas tardes de otoño. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 240 gr

polvo de hornear: 2 cditas.

bicarbonato de sodio: 1 cdita.

huevos: 2

azúcar común: 100 gr

azúcar rubia / mascabo: 50 gr

puré de calabaza: 300 gr

aceite: 120 ml

canela: 2 cdita.

jugo naranja: ½ unidad

clavo de olor, nuez moscada, jengibre seco y canela molidos: 1 cdita.

Preparación

En un bol colocar los huevos, aceite de girasol, jugo de naranja y ambos azúcares. Batir intensamente hasta disolver los granos de azúcar e incorporar bien todos los ingredientes.

Añadir el puré de calabaza y batir nuevamente para incorporar. Luego agregar la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato. Incorporar en dos partes para poder hacerlo de manera más cómoda. Y finalmente la canela y las especias molidas, batir bien para incorporar.

Disponer un molde de 24×13 cm aceitado y cubierto con una franja de papel manteca. Verter toda la mezcla dentro y distribuir de forma pareja. Hornear unos 50 minutos a temperatura media (170º C), siempre en horno pre-calentado. Retirar del horno, desmoldar tomando el papel manteca con amabas manos y colocar sobre una rejilla para dejar enfriar.


Temas

Alimentación

budines

Cómo hacer

Gastronomía

Repostería

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