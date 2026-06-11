Cómo hacer un esponjoso y aromático budín de calabaza
Una elaboración muy suave, húmeda y especiada para disfrutar estas tardes de otoño. La sugerencia es de @cuk_it.
Cómo hacer un esponjoso y aromático budín de calabaza
Una elaboración muy suave, húmeda y especiada para disfrutar estas tardes de otoño. La sugerencia es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 240 gr
polvo de hornear: 2 cditas.
bicarbonato de sodio: 1 cdita.
huevos: 2
azúcar común: 100 gr
azúcar rubia / mascabo: 50 gr
puré de calabaza: 300 gr
aceite: 120 ml
canela: 2 cdita.
jugo naranja: ½ unidad
clavo de olor, nuez moscada, jengibre seco y canela molidos: 1 cdita.
Preparación
En un bol colocar los huevos, aceite de girasol, jugo de naranja y ambos azúcares. Batir intensamente hasta disolver los granos de azúcar e incorporar bien todos los ingredientes.
Añadir el puré de calabaza y batir nuevamente para incorporar. Luego agregar la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato. Incorporar en dos partes para poder hacerlo de manera más cómoda. Y finalmente la canela y las especias molidas, batir bien para incorporar.
Disponer un molde de 24×13 cm aceitado y cubierto con una franja de papel manteca. Verter toda la mezcla dentro y distribuir de forma pareja. Hornear unos 50 minutos a temperatura media (170º C), siempre en horno pre-calentado. Retirar del horno, desmoldar tomando el papel manteca con amabas manos y colocar sobre una rejilla para dejar enfriar.
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