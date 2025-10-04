Necrológicas de hoy, sábado 4 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, sábado 4 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Inés Fuentealba de Ulloa
A 3 años de tu partida, tu recuerdo sigue tan vivido como siempre. Te amamos, tu esposo, hijos, nuera, nietas y nieto.
CRISTINA ROMERO
02-09-2025Querida Tía Cris, Dios necesitaba una estrella a su lado. Sigue brillando y sonriendo como siempre. Te queremos mucho, descansa en Paz. Te abrazan tus sobrinos del corazón Natalia, Sebastián y Luna.
ALBERTO EDUARDO BENATTI
Falleció en Cervantes los 88 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Helios de Avda Roca 649 de General Roca recibieron sepultura el día de ayer. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRAS LADOS -SEPELIOS.
GUSTAVO ARIEL AMAOLO
Falleció en General Roca los 29 años de edad. Sus padres, hermanos, primos, tios sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salon Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.
MARIELA BERTOLINO
Falleció el 30/09/2025. Acompañamos con profundo afecto a sus hijos hnos y familiares en este triste momento. Por tu calidadez, bondad y amor que brindabas llena de luz, siempre te recordaremos. Descansa en Paz. Celso y flia.
CRISTINA ROMERO
02-09-2025Querida Cris, Dios te necesitó muy pronto, te gustaba viajar y eso estarás haciendo…brillando y muy feliz. Duele el corazón, pero te dejo volar. Tu gemela Maru como me decías siempre!. Descansa en Paz. Te queremos Euge y Roberto.
