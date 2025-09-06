Necrológicas de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, sábado 6 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
tito garrido
Guillermo e Ines Barzi y familia acompañan a la familia Garrido con mucho cariño.
RAFAEL MOCCIOLA
Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposa: Julia Benítez. Sus hijos: Duilio y Caterina. Sus Hijos políticos: Fabiana Yastrub y Marcelo Landeira. Sus nietos. Su hermana: Pascualina y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 en la Necrópolis LocalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
CASIMIRA ADELAIDA ROLDAN
Falleció en Maquinchao a los 74 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos despedidos en Sala A de calle San Martin y Occonor recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliada al IAPS. Servicio Empresa CUETO Y CÍA. Servicios Sociales.
JORGE ÑANQUEPAN
Falleció en General Roca a los 50 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumación. Traslado Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales-
roberto garrido
Miguel Sabbag, su familia y EMELKA S.A. despiden con profundo pesar a su gran amigo Tiro Garrido, acompañando a su familia en este momento de profundo pesar.
Yanina Zampedri
Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Yanina Zampedri, ocurrido en la tarde del jueves. La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Médicas acompaña a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias.
Comentarios