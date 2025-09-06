ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Necrológicas de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, sábado 6 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

tito garrido

Guillermo e Ines Barzi y familia acompañan a la familia Garrido con mucho cariño.

RAFAEL MOCCIOLA

Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposa: Julia Benítez. Sus hijos: Duilio y Caterina. Sus Hijos políticos: Fabiana Yastrub y Marcelo Landeira. Sus nietos. Su hermana: Pascualina y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 en la Necrópolis LocalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CASIMIRA ADELAIDA ROLDAN

Falleció en Maquinchao a los 74 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos despedidos en Sala A de calle San Martin y Occonor recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliada al IAPS. Servicio Empresa CUETO Y CÍA. Servicios Sociales.

JORGE ÑANQUEPAN

Falleció en General Roca a los 50 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumación. Traslado Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales-

roberto garrido

Miguel Sabbag, su familia y EMELKA S.A. despiden con profundo pesar a su gran amigo Tiro Garrido, acompañando a su familia en este momento de profundo pesar.

Yanina Zampedri

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Yanina Zampedri, ocurrido en la tarde del jueves. La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Médicas acompaña a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias.

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios