Necrológicas de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

tito garrido Guillermo e Ines Barzi y familia acompañan a la familia Garrido con mucho cariño.

RAFAEL MOCCIOLA Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposa: Julia Benítez. Sus hijos: Duilio y Caterina. Sus Hijos políticos: Fabiana Yastrub y Marcelo Landeira. Sus nietos. Su hermana: Pascualina y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 en la Necrópolis LocalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CASIMIRA ADELAIDA ROLDAN Falleció en Maquinchao a los 74 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos despedidos en Sala A de calle San Martin y Occonor recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliada al IAPS. Servicio Empresa CUETO Y CÍA. Servicios Sociales.

JORGE ÑANQUEPAN Falleció en General Roca a los 50 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumación. Traslado Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales-

roberto garrido Miguel Sabbag, su familia y EMELKA S.A. despiden con profundo pesar a su gran amigo Tiro Garrido, acompañando a su familia en este momento de profundo pesar.