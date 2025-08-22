Necrológicas de hoy, viernes 22 de agosto de 2025

ORESTES (Pelusa) DI NICCOLO 21/08/2010 – 21/08/2025. En el décimo quinto aniversario de tu partida, aunque estás con Dios, también estás con nosotros cada día. Te recordamos con cariño. Tu hermano Antonio y tus sobrinos Christian, Carolina y Gisella Di Nicolo.

GRACIELA ARTIGAS Te despedimos hoy con profunda tristeza querida Graciela.Abrazamos fuerte a nuestro queridÍsimo Mauro, Victoria, Dicky y toda la familia, para ayudar a transitar estos momentos tan difíciles.Grace vuela alto, en paz, en armonía y ya finalmente pudiendo descansar.Sofi, Martu, Gabi, Tere, Lili, Sebastián y Ernesto.