Necrológicas de hoy, viernes 22 de agosto de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 22 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
ORESTES (Pelusa) DI NICCOLO
21/08/2010 – 21/08/2025. En el décimo quinto aniversario de tu partida, aunque estás con Dios, también estás con nosotros cada día. Te recordamos con cariño. Tu hermano Antonio y tus sobrinos Christian, Carolina y Gisella Di Nicolo.
GRACIELA ARTIGAS
Te despedimos hoy con profunda tristeza querida Graciela.Abrazamos fuerte a nuestro queridÍsimo Mauro, Victoria, Dicky y toda la familia, para ayudar a transitar estos momentos tan difíciles.Grace vuela alto, en paz, en armonía y ya finalmente pudiendo descansar.Sofi, Martu, Gabi, Tere, Lili, Sebastián y Ernesto.
HECTOR OMAR CAGGIANO
Falleció en General Roca a los 42 años. Sus hijos. Su madre: Alicia Elizabeth Ñancuan, sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
